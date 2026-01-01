InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles conçue pour regrouper l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Basée sur le moteur de stockage TSM et le langage de requête Flux, elle offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les processus d'observabilité de base.

L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine la tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres cloud gérées. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.