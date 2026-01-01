Déployez InfluxDB 2 en un clic.
Plateforme unifiée de séries chronologiques combinant base de données, visualisation, alertes et traitement des données dans une seule application.
Choisissez un pack VPS pour InfluxDB 2
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec InfluxDB 2 ?
InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles conçue pour regrouper l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Basée sur le moteur de stockage TSM et le langage de requête Flux, elle offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les processus d'observabilité de base.
L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine la tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres cloud gérées. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.
Fonctionnalités clés de InfluxDB 2
Langage de requête Flux
Flux est un langage de script fonctionnel conçu spécifiquement pour les données de séries temporelles, permettant des transformations, des agrégations et des jointures multi-sources en une seule requête.
Interface utilisateur Web intégrée
L'interface intégrée comprend un générateur de requêtes visuel, un éditeur de tableau de bord et un explorateur de données, ainsi aucun outil de visualisation externe n'est nécessaire pour commencer.
Alertes intégrées
Configurez les vérifications de seuil et de deadman directement dans InfluxDB 2 avec des points de terminaison de notification pour Slack, PagerDuty, les webhooks HTTP, et plus encore.
Moteur de tâches
Planifier les scripts Flux pour le sous-échantillonnage, les transformations ETL et l'agrégation de données sans tâches cron externes ou services de pipeline distincts.
Contrôle d'accès basé sur des jetons
Les jetons de lecture/écriture granulaires, définis pour des compartiments spécifiques, permettent un contrôle d'accès granulaire pour plusieurs équipes et applications partageant une seule instance.
Pourquoi exécuter InfluxDB 2 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.