Misskey est une plateforme de médias sociaux open-source, riche en fonctionnalités, conçue pour le fediverse. Grâce au protocole ActivityPub, votre instance Misskey se fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fediverse, offrant à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut adhérer. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque de voir la plateforme disparaître autour de vous.