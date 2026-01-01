Déployez Langfuse en un clic.
Plateforme d'ingénierie LLM open source pour le traçage, l'évaluation et l'amélioration des applications d'IA en production.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Langfuse ?
Langfuse est une plateforme d'ingénierie LLM open source qui offre aux équipes une visibilité complète sur leurs applications d'IA. Elle capture des traces détaillées de chaque appel LLM, opération de récupération et action d'agent, ce qui facilite le débogage des échecs, la mesure de la latence et la compréhension des coûts sur l'ensemble de votre pipeline d'IA. Avec des intégrations pour LangChain, LlamaIndex, Haystack et des SDK directs pour Python et TypeScript, Langfuse fonctionne avec pratiquement tous les frameworks d'IA et fournisseurs de modèles.
L'auto-hébergement de Langfuse conserve toutes vos données d'application — invites, entrées de modèle, sorties et résultats d'évaluation — sur une infrastructure que vous contrôlez. C'est important lorsque vos applications d'IA traitent des documents sensibles, des données clients ou une logique métier propriétaire qui ne peuvent pas quitter votre environnement.
Fonctionnalités clés de Langfuse
Traçage distribué
Capturez l'arbre d'exécution complet de tous les appels LLM, utilisations d'outils, récupérations et étapes d'agent afin d'identifier les échecs et les goulots d'étranglement de latence.
Gestion des invites
Gérer les versions et collaborer sur les invites au même endroit, avec la mise en cache côté serveur pour minimiser la latence du modèle sur tous les déploiements.
Pipelines d'évaluation
Évaluer les réponses en utilisant le LLM en tant que juge, les retours d'utilisateurs ou l'étiquetage manuel pour mesurer et améliorer systématiquement la qualité des résultats.
Gestion des jeux de données
Créez des ensembles de tests et des benchmarks à partir de traces de production pour valider les changements avant de déployer des invites ou des modèles mis à jour.
LLM Espace de jeu
Tester et comparer de manière interactive les configurations de prompt avec n'importe quel modèle pris en charge, sans toucher au code de l'application.
Framework Intégrations
Intégrations natives avec LangChain, LlamaIndex, Haystack, et plus de 100 LLM via LiteLLM pour une instrumentation prête à l'emploi.
Pourquoi exécuter Langfuse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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