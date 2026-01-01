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Plateforme d'analyse de produits axée sur la confidentialité, permettant de suivre les parcours utilisateur sur les applications mobiles, web et de bureau.

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69 % de réduction
KVM 1
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Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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KVM 2
21,49  €
7,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Countly ?

Countly est une plateforme d'analyse et d'engagement open source, axée sur la confidentialité, à laquelle des milliers d'équipes font confiance pour suivre les performances des produits et le comportement des utilisateurs sur les applications mobiles, web, de bureau et IoT. Son architecture basée sur des plugins vous permet d'activer uniquement ce dont vous avez besoin — du suivi de session et du rapport d'erreurs aux notifications push et à la configuration à distance — sans alourdir votre déploiement.

L'auto-hébergement de Countly vous donne la propriété complète de vos données d'analyse, sans partage de données avec des tiers, sans limites d'échantillonnage et sans tarification par événement. Exécutez-le sur votre propre VPS pour conserver les données sensibles sur le comportement des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure et respecter les exigences de conformité au RGPD et à la confidentialité.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Countly

Suivi multiplateforme

Collectez les sessions, les événements et les parcours utilisateur à partir d'applications mobiles (iOS, Android), web et de bureau en utilisant les SDK officiels pour React Native, Flutter, Unity, et plus encore.

Rapport de plantage

Capturez et analysez les erreurs et les plantages sur toutes les plateformes, avec des traces de pile complètes et le nombre d'utilisateurs affectés pour aider à prioriser les correctifs.

Notifications push

Envoyez des notifications push ciblées aux utilisateurs iOS et Android directement depuis le tableau de bord, avec segmentation de l'audience et suivi de la livraison.

Configuration à distance

Mettre à jour le comportement de l'application en temps réel sans publier de nouvelle version, en utilisant des paires clé-valeur de configuration à distance liées à des segments d'utilisateurs spécifiques.

Centre de conformité

Gérer le consentement RGPD et les demandes des personnes concernées — y compris l'exportation et la suppression des données — à partir d'une seule interface intégrée.

Pourquoi exécuter Countly avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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