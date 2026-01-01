Déployez Countly en un clic.
Plateforme d'analyse de produits axée sur la confidentialité, permettant de suivre les parcours utilisateur sur les applications mobiles, web et de bureau.
Choisissez un pack VPS pour Countly
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Countly ?
Countly est une plateforme d'analyse et d'engagement open source, axée sur la confidentialité, à laquelle des milliers d'équipes font confiance pour suivre les performances des produits et le comportement des utilisateurs sur les applications mobiles, web, de bureau et IoT. Son architecture basée sur des plugins vous permet d'activer uniquement ce dont vous avez besoin — du suivi de session et du rapport d'erreurs aux notifications push et à la configuration à distance — sans alourdir votre déploiement.
L'auto-hébergement de Countly vous donne la propriété complète de vos données d'analyse, sans partage de données avec des tiers, sans limites d'échantillonnage et sans tarification par événement. Exécutez-le sur votre propre VPS pour conserver les données sensibles sur le comportement des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure et respecter les exigences de conformité au RGPD et à la confidentialité.
Fonctionnalités clés de Countly
Suivi multiplateforme
Collectez les sessions, les événements et les parcours utilisateur à partir d'applications mobiles (iOS, Android), web et de bureau en utilisant les SDK officiels pour React Native, Flutter, Unity, et plus encore.
Rapport de plantage
Capturez et analysez les erreurs et les plantages sur toutes les plateformes, avec des traces de pile complètes et le nombre d'utilisateurs affectés pour aider à prioriser les correctifs.
Notifications push
Envoyez des notifications push ciblées aux utilisateurs iOS et Android directement depuis le tableau de bord, avec segmentation de l'audience et suivi de la livraison.
Configuration à distance
Mettre à jour le comportement de l'application en temps réel sans publier de nouvelle version, en utilisant des paires clé-valeur de configuration à distance liées à des segments d'utilisateurs spécifiques.
Centre de conformité
Gérer le consentement RGPD et les demandes des personnes concernées — y compris l'exportation et la suppression des données — à partir d'une seule interface intégrée.
Pourquoi exécuter Countly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.