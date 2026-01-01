Déployer Faktory en un clic.
Serveur de tâches d'arrière-plan performant et indépendant du langage, avec une interface web intégrée pour la surveillance et la gestion des tâches.
Choisissez un pack VPS pour Faktory
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Faktory ?
Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui apporte un traitement puissant des tâches à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP et d'autres puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème linguistique.
L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de nouvelle tentative et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.
Fonctionnalités clés de Faktory
Conception indépendante de la langue
Tout langage disposant d'une bibliothèque cliente Faktory peut mettre en file d'attente et traiter des tâches, ce qui facilite son intégration dans des environnements polyglottes.
Tableau de bord web intégré
Surveillez la profondeur des files d'attente, le débit des tâches et les échecs via une interface utilisateur intuitive basée sur un navigateur, disponible prête à l'emploi.
Persistance fiable des tâches
Les tâches sont stockées sur le disque à l'aide d'un stockage intégré compatible Redis, garantissant qu'aucun travail n'est perdu lors des redémarrages ou des pannes.
Relances automatiques
Les tâches échouées sont automatiquement relancées avec des stratégies de relance configurables, réduisant l'intervention manuelle pour les erreurs transitoires.
Priorisation de la file d'attente
Acheminez les tâches vers des files d'attente nommées avec des pondérations configurables afin que le travail de haute priorité soit toujours traité en premier.
Pourquoi exécuter Faktory avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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