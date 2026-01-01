Déployez Grafana Loki en un clic.
Système d'agrégation de logs horizontalement scalable, inspiré par Prometheus, conçu pour une indexation économique des étiquettes plutôt que du texte intégral.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grafana Loki ?
Grafana Loki est un système d'agrégation de logs open source développé par Grafana Labs qui adopte l'approche Prometheus pour les logs — il n'indexe qu'un petit ensemble d'étiquettes de métadonnées par flux plutôt que le contenu complet des logs, ce qui maintient les coûts de stockage et la surcharge opérationnelle considérablement plus bas que les bases de données de logs traditionnelles. Les logs sont poussés par des agents comme Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector et interrogés avec LogQL.
Ce modèle regroupe Loki avec Grafana préconfiguré comme interface utilisateur et pré-provisionne Loki comme source de données par défaut, ainsi les logs sont consultables dans la vue Explorer dès que la pile est opérationnelle. L'auto-hébergement sur un VPS maintient les logs d'application et d'audit sensibles entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans frais d'ingestion par Go.
Fonctionnalités clés de Grafana Loki
Indexation basée sur les étiquettes
Loki indexe seulement une poignée d'étiquettes de métadonnées par flux de logs au lieu de la charge utile complète, réduisant ainsi les coûts de stockage et de mémoire par rapport aux moteurs de type Elasticsearch.
LogQL langage de requête
Interrogez les journaux avec une syntaxe inspirée de PromQL qui prend en charge le filtrage, l'analyse et l'extraction de métriques afin que vous puissiez représenter graphiquement les taux d'erreur et la latence directement à partir des lignes de journal.
Interface utilisateur Grafana intégrée
L'instance Grafana incluse est livrée avec Loki préconfiguré comme source de données, prête pour la vue Explorer, les tableaux de bord et les alertes unifiées dès le premier jour.
Ingestion multi-agents
Acceptez les journaux de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash et de tout client utilisant l'API push de Loki pour une collecte flexible sur l'ensemble de votre pile.
Alertes unifiées
Définir des règles d'alerte basées sur LogQL via Grafana et acheminer les notifications vers Slack, PagerDuty, e-mail et les webhooks, parallèlement à vos alertes métriques existantes.
Stockage basé sur un système de fichiers
Le mode binaire unique par défaut persiste les blocs et l'index TSDB sur un volume Docker sur disque, sans qu'aucun stockage d'objets externe ne soit nécessaire pour démarrer.
Pourquoi exécuter Grafana Loki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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