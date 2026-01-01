Déployez PowerDNS-Admin en un clic.
Interface web moderne pour gérer les zones PowerDNS, les enregistrements, les utilisateurs et le contrôle d'accès depuis un tableau de bord unique.
Choisissez un pack VPS pour PowerDNS-Admin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PowerDNS-Admin ?
PowerDNS-Admin est une interface web open source pour le serveur DNS autoritaire PowerDNS, vous offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les zones DNS directes et inverses, les enregistrements, les modèles et les clés DNSSEC sans avoir à modifier les fichiers de configuration ou à créer manuellement des appels API. Il prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions par zone, la journalisation des activités et l'authentification via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ainsi que les comptes locaux intégrés avec authentification à deux facteurs optionnelle.
Ce modèle regroupe PowerDNS-Admin avec un serveur autoritaire PowerDNS et un backend MariaDB, vous offrant ainsi une pile d'hébergement DNS entièrement intégrée sur votre propre VPS. L'auto-hébergement place vos serveurs de noms, vos données de zone et votre API DNS entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par zone et sans fournisseur DNS tiers impliqué.
Fonctionnalités clés de PowerDNS-Admin
UI de gestion de zone
Créez, modifiez et supprimez des zones DNS directes et inverses ainsi que des enregistrements via un tableau de bord web épuré, au lieu de modifier des fichiers de zone ou d'appeler des API brutes.
Serveur PowerDNS intégré
Comprend un serveur autoritaire PowerDNS prêt à l'emploi, avec l'API HTTP activée et pré-configurée pour l'interface d'administration, de sorte que la pile est immédiatement opérationnelle.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des administrateurs, des opérateurs et des utilisateurs au niveau de la zone avec des autorisations granulaires par zone afin que les équipes puissent gérer le DNS sans partager un seul compte super-administrateur.
Authentification d'entreprise
S'intégrer aux systèmes d'identité existants avec LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), et l'authentification à deux facteurs TOTP facultative pour les comptes locaux.
Journalisation des activités et audit
Chaque modification de zone et d'enregistrement est journalisée avec l'utilisateur responsable, vous offrant une piste d'audit complète pour la conformité et la résolution des incidents.
Modèles de zones et IDN
Les modèles de zone réutilisables accélèrent l'intégration de nouveaux domaines, tandis que la prise en charge complète des IDN et du Punycode couvre les noms de domaine internationalisés sans conversion manuelle.
Pourquoi exécuter PowerDNS-Admin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
Logiciel de GMAO auto-hébergé pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface web, éditeur ACL et surveillance en temps réel