Kill Bill est une plateforme de facturation et de paiement open source qui a fait ses preuves, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'ensemble de la pile de monétisation — gestion de catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture modulaire qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.

L'auto-hébergement de Kill Bill maintient les métadonnées de paiement des clients, l'historique des abonnements et les règles de tarification sous votre contrôle total, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les changements de plan sans écrire un seul appel API.