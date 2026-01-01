Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigation en direct via WebRTC, permettant à plusieurs utilisateurs de la partager et de la contrôler simultanément. Conçu à l'origine pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente, prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs, avec un stockage de profil persistant.

L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous permet de contrôler qui peut accéder à la session, de préserver la confidentialité de votre adresse IP personnelle et de disposer de la bande passante d'upload nécessaire pour diffuser en continu et sans accroc à chaque spectateur connecté, sans dépendre de services de partage d'écran tiers.