Installation de Neko en un clic.
Navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session partagée à plusieurs utilisateurs en temps réel via WebRTC.
Choisissez un pack VPS pour Neko
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Neko ?
Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigation en direct via WebRTC, permettant à plusieurs utilisateurs de la partager et de la contrôler simultanément. Conçu à l'origine pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente, prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs, avec un stockage de profil persistant.
L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous permet de contrôler qui peut accéder à la session, de préserver la confidentialité de votre adresse IP personnelle et de disposer de la bande passante d'upload nécessaire pour diffuser en continu et sans accroc à chaque spectateur connecté, sans dépendre de services de partage d'écran tiers.
Fonctionnalités clés de Neko
Diffusion WebRTC en temps réel
Le streaming à très faible latence rend l'interaction avec le navigateur distant aussi réactive que la navigation locale, même pour plusieurs spectateurs simultanés.
Gestion multi-utilisateur
Plusieurs utilisateurs peuvent partager le contrôle du curseur et la saisie au clavier dans la même session, avec des indicateurs visuels montrant la position du curseur de chaque participant.
Accès basé sur les rôles
Les rôles d'administrateur et de membre vous permettent d'accorder ou de révoquer le contrôle à la volée, protégeant les opérations sensibles tout en autorisant la navigation collaborative.
Profil de navigateur persistant
Les paramètres du navigateur, les favoris et les données de session sont stockés dans un volume nommé afin que votre navigateur virtuel reprenne exactement là où il s'était arrêté après les redémarrages.
Moteurs de navigateur flexibles
Choisissez parmi Firefox, Chromium, ungoogled-chromium et d'autres variantes pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité, de compatibilité ou de fonctionnalités.
Pourquoi exécuter Neko avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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