Usertour est une plateforme open source d'intégration des utilisateurs et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des sondages et des lanceurs directement au sein de leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous offrant un contrôle total sur les données d'intégration des utilisateurs et éliminant la tarification par MAU.

L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement des utilisateurs et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi de vos utilisateurs par des tiers, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de plafond tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit. La prise en charge multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en environnement de staging avant de les promouvoir en production.