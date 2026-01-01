Jusqu'à 69 % de réduction sur Usertour

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Plateforme d'intégration des utilisateurs auto-hébergée pour créer des visites guidées de produits intégrées à l'application, des listes de contrôle et des enquêtes sans recourir à des fournisseurs tiers.

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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Usertour ?

Usertour est une plateforme open source d'intégration des utilisateurs et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des sondages et des lanceurs directement au sein de leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous offrant un contrôle total sur les données d'intégration des utilisateurs et éliminant la tarification par MAU.

L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement des utilisateurs et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi de vos utilisateurs par des tiers, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de plafond tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit. La prise en charge multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en environnement de staging avant de les promouvoir en production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Usertour

Visites guidées de produits dans l'application

Créez des parcours interactifs étape par étape qui guident les nouveaux utilisateurs vers leur premier moment de valeur sans écrire de code pour chaque flux.

Listes de contrôle d'intégration

Créez des listes de contrôle basées sur les tâches qui mettent en évidence les fonctionnalités clés et suivent la progression de chaque utilisateur tout au long du parcours d'intégration.

Ciblage avancé des utilisateurs

Segmentez les utilisateurs en fonction d'attributs et d'événements personnalisés pour leur montrer le bon parcours exactement au bon moment.

Analyses de flux

Suivez les vues, les achèvements et les taux d'abandon pour chaque flux afin d'identifier précisément où les utilisateurs se désengagent.

Prise en charge de plusieurs environnements

Maintenir des environnements de production et de pré-production séparés afin de pouvoir tester les flux de manière approfondie avant d'atteindre les utilisateurs réels.

Sondages dans l'application

Recueillez des commentaires contextuels au moyen d'enquêtes déclenchées par des actions utilisateur spécifiques, des événements d'achèvement ou des règles temporelles.

Pourquoi exécuter Usertour avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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