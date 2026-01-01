Déployez Usertour : installation en un clic.
Plateforme d'intégration des utilisateurs auto-hébergée pour créer des visites guidées de produits intégrées à l'application, des listes de contrôle et des enquêtes sans recourir à des fournisseurs tiers.
Choisissez un pack VPS pour Usertour
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Usertour ?
Usertour est une plateforme open source d'intégration des utilisateurs et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des sondages et des lanceurs directement au sein de leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous offrant un contrôle total sur les données d'intégration des utilisateurs et éliminant la tarification par MAU.
L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement des utilisateurs et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi de vos utilisateurs par des tiers, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de plafond tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit. La prise en charge multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en environnement de staging avant de les promouvoir en production.
Fonctionnalités clés de Usertour
Visites guidées de produits dans l'application
Créez des parcours interactifs étape par étape qui guident les nouveaux utilisateurs vers leur premier moment de valeur sans écrire de code pour chaque flux.
Listes de contrôle d'intégration
Créez des listes de contrôle basées sur les tâches qui mettent en évidence les fonctionnalités clés et suivent la progression de chaque utilisateur tout au long du parcours d'intégration.
Ciblage avancé des utilisateurs
Segmentez les utilisateurs en fonction d'attributs et d'événements personnalisés pour leur montrer le bon parcours exactement au bon moment.
Analyses de flux
Suivez les vues, les achèvements et les taux d'abandon pour chaque flux afin d'identifier précisément où les utilisateurs se désengagent.
Prise en charge de plusieurs environnements
Maintenir des environnements de production et de pré-production séparés afin de pouvoir tester les flux de manière approfondie avant d'atteindre les utilisateurs réels.
Sondages dans l'application
Recueillez des commentaires contextuels au moyen d'enquêtes déclenchées par des actions utilisateur spécifiques, des événements d'achèvement ou des règles temporelles.
Pourquoi exécuter Usertour avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.