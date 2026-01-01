Faraday est une plateforme de gestion des vulnérabilités de niveau entreprise qui offre aux équipes de sécurité un espace de travail unifié pour découvrir, suivre et corriger les vulnérabilités sur l'ensemble de leur infrastructure. Elle s'intègre à plus de 80 outils de sécurité, important et normalisant automatiquement les données d'analyse provenant de divers scanners et frameworks de test, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la manipulation manuelle des données.

L'auto-hébergement de Faraday sur votre VPS garantit que les résultats de sécurité sensibles et les pistes d'audit restent sous votre contrôle total. Vous respectez ainsi les exigences strictes de conformité pour le traitement des données de vulnérabilité, tout en bénéficiant de fonctionnalités d'entreprise sans les coûts récurrents des plateformes cloud.