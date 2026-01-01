Déployez Coder en un clic.
Plateforme open source pour provisionner des environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.
Choisissez un pack VPS pour Coder
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Coder ?
Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — en spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt que de passer des jours à la configuration locale.
L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en vous permettant de conserver un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.
Fonctionnalités clés de Coder
Modèles d'espace de travail Terraform
Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un clic.
Tout IDE pris en charge
Les développeurs se connectent en utilisant VS Code, JetBrains ou des éditeurs basés sur navigateur via SSH sans modifier leur flux de travail préféré.
Démarrage et arrêt automatiques
Les espaces de travail démarrent automatiquement à l'accès et s'arrêtent selon un calendrier, réduisant ainsi la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.
SSO et journalisation d'audit
Intégrez-vous à OIDC, GitHub ou aux fournisseurs d'identité d'entreprise et maintenez des pistes d'audit complètes pour la sécurité et la conformité.
Quotas de ressources
Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.
Pourquoi exécuter Coder avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.