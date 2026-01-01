Jusqu'à 69 % de réduction sur Apache Zeppelin

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Notebook en ligne pour l'analyse interactive de données avec Spark, SQL, Scala, Python et R dans un espace de travail collaboratif unique.

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KVM 1
17,49 
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
17,49 
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Zeppelin ?

Apache Zeppelin est un notebook web open source conçu pour l'analyse de données interactive et à grande échelle sur des moteurs tels qu'Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux notebooks monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interpréteur enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell avec des données partagées, les résultats étant transmis entre les langages via un format de tableau intégré.

L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS garde les notebooks, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, élimine la tarification par utilisateur des services de notebook gérés, et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Zeppelin

Paragraphes multi-langues

Mélangez Scala, SQL, Python, R, Markdown et shell dans une seule note en utilisant les interpréteurs Zeppelin, avec des résultats partagés entre les langages.

Intégration native de Spark

Connectez-vous à Apache Spark prêt à l'emploi pour le traitement distribué des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail de streaming sans câblage manuel.

Visualisations intégrées

Transformez n'importe quel résultat SQL ou DataFrame en graphiques à barres, linéaires, circulaires, à nuage de points ou croisés dynamiques avec zéro code de traçage et des entrées de formulaire dynamiques.

Écosystème d'interpréteur

Requêter les bases de données JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch et de nombreux autres systèmes via des interpréteurs enfichables configurés par bloc-notes.

Carnets collaboratifs

Partagez des notes en direct via une URL, intégrez-les dans des tableaux de bord et programmez-les avec le planificateur de tâches intégré pour des rapports automatisés.

Pourquoi exécuter Apache Zeppelin avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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