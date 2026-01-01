Déployez Apache Zeppelin en un clic.
Notebook en ligne pour l'analyse interactive de données avec Spark, SQL, Scala, Python et R dans un espace de travail collaboratif unique.
Choisissez un pack VPS pour Apache Zeppelin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Zeppelin ?
Apache Zeppelin est un notebook web open source conçu pour l'analyse de données interactive et à grande échelle sur des moteurs tels qu'Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux notebooks monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interpréteur enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell avec des données partagées, les résultats étant transmis entre les langages via un format de tableau intégré.
L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS garde les notebooks, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, élimine la tarification par utilisateur des services de notebook gérés, et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.
Fonctionnalités clés de Apache Zeppelin
Paragraphes multi-langues
Mélangez Scala, SQL, Python, R, Markdown et shell dans une seule note en utilisant les interpréteurs Zeppelin, avec des résultats partagés entre les langages.
Intégration native de Spark
Connectez-vous à Apache Spark prêt à l'emploi pour le traitement distribué des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail de streaming sans câblage manuel.
Visualisations intégrées
Transformez n'importe quel résultat SQL ou DataFrame en graphiques à barres, linéaires, circulaires, à nuage de points ou croisés dynamiques avec zéro code de traçage et des entrées de formulaire dynamiques.
Écosystème d'interpréteur
Requêter les bases de données JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch et de nombreux autres systèmes via des interpréteurs enfichables configurés par bloc-notes.
Carnets collaboratifs
Partagez des notes en direct via une URL, intégrez-les dans des tableaux de bord et programmez-les avec le planificateur de tâches intégré pour des rapports automatisés.
Pourquoi exécuter Apache Zeppelin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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