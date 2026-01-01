Apache Zeppelin est un notebook web open source conçu pour l'analyse de données interactive et à grande échelle sur des moteurs tels qu'Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux notebooks monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interpréteur enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell avec des données partagées, les résultats étant transmis entre les langages via un format de tableau intégré.

L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS garde les notebooks, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, élimine la tarification par utilisateur des services de notebook gérés, et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.