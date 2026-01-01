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Broker de messages AMQP haute performance délivrant jusqu'à un million de messages par seconde avec une interface de gestion web intégrée.

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KVM 4
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LavinMQ ?

LavinMQ est un courtier de messages léger et haute performance, basé sur le protocole AMQP 0-9-1. Conçu pour le débit, il atteint jusqu'à un million de messages par seconde tout en maintenant une faible utilisation de la mémoire et du CPU — ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui ont besoin d'une messagerie fiable sans les lourdes charges d'infrastructure.

L'auto-hébergement de LavinMQ sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie. Il prend en charge les types d'échange direct, topic, fanout et avancés, ainsi que le clustering, la fédération, les files d'attente de flux, MQTT et la surveillance Prometheus — tout ce qui est nécessaire pour des pipelines de messagerie de qualité production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de LavinMQ

Haut débit

Évalué à jusqu'à un million de messages par seconde, LavinMQ offre des performances exceptionnelles pour les charges de travail de messagerie exigeantes.

Prise en charge AMQP et MQTT

Prend en charge nativement les protocoles AMQP 0-9-1 et MQTT, le rendant compatible avec une large gamme de clients de messagerie et de bibliothèques.

Interface utilisateur de gestion web

L'interface de gestion intégrée vous permet de surveiller les files d'attente, les échanges, les connexions et les taux de messages depuis n'importe quel navigateur.

Types d'échanges avancés

Prend en charge les échanges de messages directs, par sujet, fanout, de hachage cohérent, de lettres mortes et de messages différés pour une logique de routage flexible.

Clustering et fédération

Mettez à l'échelle horizontalement grâce à la prise en charge intégrée du clustering et de la fédération pour des déploiements distribués et à haute disponibilité.

Prometheus intégration

Expose des métriques pour le scraping Prometheus, permettant une intégration transparente avec les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.

Pourquoi exécuter LavinMQ avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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