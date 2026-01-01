Déployez LavinMQ en un clic.
Broker de messages AMQP haute performance délivrant jusqu'à un million de messages par seconde avec une interface de gestion web intégrée.
Choisissez un pack VPS pour LavinMQ
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LavinMQ ?
LavinMQ est un courtier de messages léger et haute performance, basé sur le protocole AMQP 0-9-1. Conçu pour le débit, il atteint jusqu'à un million de messages par seconde tout en maintenant une faible utilisation de la mémoire et du CPU — ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui ont besoin d'une messagerie fiable sans les lourdes charges d'infrastructure.
L'auto-hébergement de LavinMQ sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie. Il prend en charge les types d'échange direct, topic, fanout et avancés, ainsi que le clustering, la fédération, les files d'attente de flux, MQTT et la surveillance Prometheus — tout ce qui est nécessaire pour des pipelines de messagerie de qualité production.
Fonctionnalités clés de LavinMQ
Haut débit
Évalué à jusqu'à un million de messages par seconde, LavinMQ offre des performances exceptionnelles pour les charges de travail de messagerie exigeantes.
Prise en charge AMQP et MQTT
Prend en charge nativement les protocoles AMQP 0-9-1 et MQTT, le rendant compatible avec une large gamme de clients de messagerie et de bibliothèques.
Interface utilisateur de gestion web
L'interface de gestion intégrée vous permet de surveiller les files d'attente, les échanges, les connexions et les taux de messages depuis n'importe quel navigateur.
Types d'échanges avancés
Prend en charge les échanges de messages directs, par sujet, fanout, de hachage cohérent, de lettres mortes et de messages différés pour une logique de routage flexible.
Clustering et fédération
Mettez à l'échelle horizontalement grâce à la prise en charge intégrée du clustering et de la fédération pour des déploiements distribués et à haute disponibilité.
Prometheus intégration
Expose des métriques pour le scraping Prometheus, permettant une intégration transparente avec les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Pourquoi exécuter LavinMQ avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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