Déployez FMD avec l'installation en un clic.
Serveur Localiser mon appareil auto-hébergé et respectueux de la vie privée pour localiser, faire sonner et effacer à distance vos téléphones et tablettes Android.
Choisissez un pack VPS pour FMD (Find My Device)
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FMD (Find My Device) ?
FMD (Find My Device) est une alternative open-source et auto-hébergée à la fonction Localiser mon appareil de Google. Il fonctionne avec l'application Android FMD : vos téléphones signalent leur position chiffrée à votre propre serveur, auquel vous accédez via une interface web épurée pour localiser un appareil perdu ou volé, le faire sonner, prendre une photo, verrouiller l'écran ou déclencher un effacement à distance. Chaque commande est acheminée via votre propre serveur, ainsi aucun tiers ne voit jamais où se trouvent vos appareils.
Parce que vous l'hébergez vous-même sur votre propre VPS, votre historique de localisation et les données de votre appareil ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez — il n'y a aucune exigence de compte Google et aucun verrouillage propriétaire. Le chiffrement de bout en bout rend les données illisibles même pour le serveur, vous offrant l'assurance d'un service commercial de suivi d'appareils sans sacrifier la confidentialité.
Fonctionnalités clés de FMD (Find My Device)
Localiser les appareils perdus
Localisez la dernière position GPS signalée de tout téléphone ou tablette enregistré directement depuis l'interface web, même lorsque l'appareil est hors de portée.
Commandes à distance
Déclencher une sonnerie forte, prendre une photo, verrouiller l'écran ou effacer les données à distance pour protéger un appareil perdu ou volé.
Chiffrement de bout en bout
Les données de localisation sont chiffrées sur l'appareil avant qu'elles n'atteignent le serveur, de sorte que personne — pas même l'hôte — ne peut lire votre localisation.
Application compagnon Android
S'associe à l'application Android FMD open-source pour signaler la position et recevoir des commandes sans dépendre de Google Play Services.
Pas de compte Google
Remplacez Google Find My Device par un service que vous contrôlez entièrement, sans compte cloud ni verrouillage propriétaire requis.
Pourquoi exécuter FMD (Find My Device) avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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