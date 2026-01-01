Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en éliminant les publicités et le superflu pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson optimisé pour les mobiles.

L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que tous les membres du foyer peuvent accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans aucun frais d'abonnement.