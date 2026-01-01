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Gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes depuis n'importe quelle URL et les transforme en plans de repas hebdomadaires avec des listes de courses.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mealie ?

Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en éliminant les publicités et le superflu pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson optimisé pour les mobiles.

L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que tous les membres du foyer peuvent accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans aucun frais d'abonnement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mealie

Importation en un clic

Collez n'importe quelle URL de recette et Mealie extrait automatiquement les ingrédients et les instructions, vous faisant gagner des heures de copie manuelle.

Calendrier de planification des repas

Faites glisser les recettes sur un calendrier hebdomadaire et générez une liste de courses combinée pour tous les repas planifiés en un clic.

Mise à l'échelle des recettes

Ajustez les portions et toutes les quantités d'ingrédients se recalculent instantanément — aucun calcul manuel n'est nécessaire.

Partage familial

La prise en charge multi-utilisateur permet à chaque membre de la famille de parcourir la même bibliothèque de recettes et de contribuer à la planification des repas.

Stockage permanent

Les recettes stockées sur votre VPS restent accessibles même lorsque les sites web originaux changent, suppriment du contenu ou deviennent hors ligne.

Pourquoi exécuter Mealie avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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