Déployez Warracker en un clic.
Système de gestion des garanties auto-hébergé pour suivre les garanties de produits, les reçus et les réclamations en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour Warracker
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Warracker ?
Warracker est une application de suivi de garantie open source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord unique auto-hébergé. Au lieu de chercher dans les fils de discussion d'e-mails, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.
L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce aux notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est encore valide.
Fonctionnalités clés de Warracker
Alertes d'expiration de garantie
Recevez des notifications par e-mail et push via plus de 100 services, y compris Telegram, Slack et Discord, avant l'expiration des garanties.
Stockage de documents
Téléchargez et joignez les reçus, factures et manuels directement à chaque dossier de garantie pour un accès immédiat en cas de besoin.
Suivi du cycle de vie des réclamations
Gérer les réclamations de garantie de bout en bout avec des mises à jour de statut et une visibilité complète sur l'ensemble du processus de réclamation.
Recherche avancée et filtrage
Trouvez instantanément n'importe quelle garantie par nom de produit, numéro de série, fournisseur ou balises personnalisées dans l'ensemble de votre catalogue.
Accès multi-utilisateur
Partager les dossiers de garantie au sein d'une équipe ou d'un foyer avec des autorisations basées sur les rôles et des contrôles de gestion administrateur.
Importation et exportation CSV
Migrez les enregistrements de garantie existants à partir de feuilles de calcul via l'importation CSV et exportez vos données à tout moment pour une portabilité totale.
Pourquoi exécuter Warracker avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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