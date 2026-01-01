Zammad est un système de centre d'assistance et de support client entièrement open-source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent depuis une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent via le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.

L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients, des transcriptions de conversations et des métriques SLA sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance unipersonnel à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et un suivi du temps.