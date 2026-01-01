Readur est une plateforme de gestion documentaire qui exploite la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers scannés et les images en archives numériques consultables. Elle accepte les PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.

L'auto-hébergement de Readur permet de conserver les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager le contenu. L'authentification par jeton et les paramètres OCR configurables vous donnent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.