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Système de gestion de bornes de recharge open source OCPP 2.0.1 pour les opérateurs de réseau de véhicules électriques.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec CitrineOS ?

CitrineOS est un système de gestion de bornes de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, conçu autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une prise en charge rétroactive pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge EV, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.

L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle, plutôt que dans un cloud de fournisseur. La console GraphQL de Hasura vous permet d'interroger et de gérer les données des bornes de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour que les bornes de recharge puissent se connecter.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de CitrineOS

OCPP 2.0.1 natif

Implémente le dernier protocole Open Charge Point avec des profils de sécurité certifiés et avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.

Console de données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console sur le schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Routeur de messages modulaire

Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, afin que les modules d'autorisation, de transactions et de reporting puissent évoluer indépendamment de la couche WebSocket.

Accès aux données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Stockage compatible S3

L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.

Pourquoi exécuter CitrineOS avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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