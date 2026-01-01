Déployez CitrineOS en un clic
Système de gestion de bornes de recharge open source OCPP 2.0.1 pour les opérateurs de réseau de véhicules électriques.
Choisissez un pack VPS pour CitrineOS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CitrineOS ?
CitrineOS est un système de gestion de bornes de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, conçu autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une prise en charge rétroactive pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge EV, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.
L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle, plutôt que dans un cloud de fournisseur. La console GraphQL de Hasura vous permet d'interroger et de gérer les données des bornes de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour que les bornes de recharge puissent se connecter.
Fonctionnalités clés de CitrineOS
OCPP 2.0.1 natif
Implémente le dernier protocole Open Charge Point avec des profils de sécurité certifiés et avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.
Console de données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console sur le schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Routeur de messages modulaire
Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, afin que les modules d'autorisation, de transactions et de reporting puissent évoluer indépendamment de la couche WebSocket.
Accès aux données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Stockage compatible S3
L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.
Pourquoi exécuter CitrineOS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Postiz
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenus basée sur l'IA