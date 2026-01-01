Déployez Atomic Server en un clic.
CMS headless et base de données graphe open source en temps réel pour les bases de connaissances collaboratives et le contenu structuré.
Choisissez un pack VPS pour Atomic Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Atomic Server ?
Atomic Server est un CMS sans tête open-source et une base de données graphe basés sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel entre les clients.
L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS maintient votre graphe de connaissances, vos documents et vos tableaux sous votre contrôle total, sans verrouillage propriétaire ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.
Fonctionnalités clés de Atomic Server
Synchronisation en temps réel
Les WebSockets intégrés transmettent instantanément les modifications à chaque client connecté, de sorte que l'édition collaborative et les tableaux de bord en direct fonctionnent sans infrastructure supplémentaire.
Graphe de connaissances typé
Chaque ressource possède un schéma et une URL unique basée sur Atomic Data, offrant à votre contenu une validation, une liaison et une interrogeabilité que les magasins de documents plats ne peuvent égaler.
Éditeur de tableau performant
Modifier les enregistrements structurés dans une interface utilisateur de type feuille de calcul avec des colonnes typées, des références et une validation — une interface familière pour les contributeurs non techniques.
Recherche plein texte
La recherche plein texte intégrée indexe automatiquement chaque ressource, rendant les grandes bases de connaissances instantanément consultables sans configurer de moteur séparé.
JS, React, Svelte SDKs
Les bibliothèques clientes officielles permettent aux développeurs de créer des interfaces et des applications personnalisées qui lisent, écrivent et s'abonnent aux changements en direct via une API typée.
Pourquoi exécuter Atomic Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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