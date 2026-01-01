SerpBear est un outil de suivi de classement SEO auto-hébergé et open-source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il récupère les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service SaaS de suivi de classement.

L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre des domaines et des mots-clés illimités, une intégration optionnelle avec Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent les vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.