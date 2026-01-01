Déployez SerpBear en un clic d'installation.
Outil de suivi de positionnement sur les moteurs de recherche auto-hébergé pour surveiller les positions des mots-clés sur Google, Bing et d'autres moteurs.
Choisissez un pack VPS pour SerpBear
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SerpBear ?
SerpBear est un outil de suivi de classement SEO auto-hébergé et open-source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il récupère les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service SaaS de suivi de classement.
L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre des domaines et des mots-clés illimités, une intégration optionnelle avec Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent les vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.
Fonctionnalités clés de SerpBear
Suivi multimoteur
Suivez les positions des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo à partir d'un tableau de bord unique avec des graphiques d'historique par mot-clé.
Intégration de Search Console
La connexion facultative à Google Search Console ajoute les impressions, les taux de clics et les données de découverte à chaque mot-clé suivi.
SERP mobiles et de bureau
Exécutez des traqueurs distincts pour les SERP mobiles et de bureau afin de détecter les différences de classement spécifiques à l'appareil qui influencent le trafic réel.
Ciblage par pays et par ville
Configurez chaque mot-clé avec le pays cible, la langue et la ville pour refléter les résultats de recherche localisés plutôt qu'une vue globale unique.
Notifications et exportations
Les notifications par e-mail et webhook se déclenchent en cas de changements de classement, et les exportations CSV alimentent les tableaux de bord externes ou les rapports clients sans copier-coller manuel.
Mots-clés illimités
Pas de tarification par mot-clé — suivez autant de domaines et de mots-clés que vos ressources VPS le permettent sans augmenter les niveaux d'abonnement.
Pourquoi exécuter SerpBear avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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