Déployez Maxun en un clic.
Plateforme open source sans code pour transformer n'importe quel site web en flux de travail d'extraction de données structurés et automatisés.
Choisissez un pack VPS pour Maxun
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maxun ?
Maxun est une plateforme de données web open source et sans code qui vous permet d'extraire, de scraper, de crawler et de rechercher sur le web sans écrire de code. À l'aide d'un enregistreur visuel, vous naviguez simplement sur un site web et Maxun transforme vos actions en un robot d'extraction réutilisable — aucune connaissance en programmation n'est requise. L'extraction basée sur l'IA vous permet de décrire en langage clair les données que vous souhaitez et de les récupérer automatiquement.
L'auto-hébergement de Maxun sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données scrapées, la planification et les intégrations. La plateforme prend en charge l'exportation vers Google Sheets, Airtable et les webhooks, et inclut un SDK et une CLI complets pour les développeurs qui souhaitent aller plus loin. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et MinIO pour le stockage des fichiers, vous offrant une configuration complète et prête pour la production.
Fonctionnalités clés de Maxun
Enregistreur Sans Code
Enregistrez vos actions de navigation une seule fois et Maxun les convertit en un robot d'extraction reproductible — aucun code n'est requis.
Extraction de données IA
Décrivez les données que vous souhaitez en langage naturel et laissez l'extraction basée sur les LLM les localiser et les structurer pour vous.
Exploration web
Explorer des sites web entiers automatiquement, découvrant et extrayant du contenu de chaque page pertinente dans le cadre d'un périmètre défini.
Exécutions programmées
Configurez les robots pour qu'ils s'exécutent selon un calendrier et fournissent des données structurées récentes vers la destination de votre choix sans intervention manuelle.
Intégrations flexibles
Exporter les données extraites directement vers Google Sheets, Airtable ou tout point de terminaison de webhook, avec un support d'intégration natif.
Pourquoi exécuter Maxun avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.