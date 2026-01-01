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Outil de support client open source et léger avec boîte de réception partagée pour un support client professionnel sans frais par agent.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec FreeScout ?

FreeScout est une plateforme de support client et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, développée en PHP et Laravel, conçue comme une alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec la prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, la détection des collisions, les réponses enregistrées et l'automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.

Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, des agents et des boîtes aux lettres illimités, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation et aucun risque qu'un fournisseur n'augmente les coûts ou n'interrompe le service.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de FreeScout

Boîte de réception mutualisée

Plusieurs agents collaborent sur la même boîte de réception avec détection des collisions, empêchant les réponses en double au même client.

Automatisation des flux de travail

Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées : attribuez automatiquement les tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications en fonction de conditions.

Prise en charge de plusieurs boîtes mail

Gérez des boîtes de réception séparées pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.

Réponses enregistrées

Constituez une bibliothèque de modèles de réponse pour les questions fréquentes afin que les agents puissent répondre avec précision et de manière cohérente en quelques secondes.

Module Système

Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.

Pourquoi exécuter FreeScout avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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