Déployez Krayin CRM en un clic.
CRM Laravel open source pour la gestion des prospects, des contacts, des pipelines et des relations clients de bout en bout.
Choisissez un pack VPS pour Krayin CRM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec Krayin CRM ?
Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client (CRM) gratuit et open-source, basé sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS permet de conserver chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour s'adapter à la manière dont votre équipe vend réellement.
Fonctionnalités clés de Krayin CRM
Pipelines de vente visuels
Faites glisser les prospects à travers des étapes Kanban personnalisables afin que les commerciaux et les responsables voient toujours le statut des transactions en un coup d'œil.
Gestion des prospects
Capturer des prospects à partir de formulaires web, attribuer des propriétaires, évaluer par source et convertir les prospects qualifiés en comptes et devis.
Attributs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés aux prospects, contacts, organisations et devis sans toucher au code, en adaptant le CRM à votre processus de vente.
Devis et produits
Générer des devis personnalisés à partir d'un catalogue de produits intégré avec des règles de taxes et de remises, puis les suivre jusqu'à la conclusion de la vente.
E-mail et activités
Enregistrez les appels, les réunions et les e-mails associés à n'importe quel enregistrement, avec des vues de calendrier et des rappels de suivi pour faire avancer les transactions.
Formulaires web et API
Publiez des formulaires web intégrables pour la génération de prospects et utilisez l'API REST pour synchroniser les données avec vos outils marketing existants.
Pourquoi exécuter Krayin CRM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Croissance mondiale.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IADéployer
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source basé sur l'IA et pensé comme une alternative à NotionDéployer
BeaverHabits
Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries.Déployer