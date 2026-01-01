Déployez Headroom en un clic.
Proxy de compression de contexte open source qui réduit l'utilisation des jetons LLM de 60 à 95 % pour les agents d'IA et les outils de codage.
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Que créer avec Headroom ?
Headroom est un middleware de compression de contexte open source pour les agents d'IA et les applications basées sur les LLM. Déployé comme un proxy transparent, il se place entre votre agent et tout point de terminaison d'API compatible OpenAI, compressant automatiquement les sorties d'outils, les journaux, les fragments RAG, les fichiers et l'historique des conversations — réduisant l'utilisation des jetons de 60 à 95 % sans perte de précision dans les réponses.
Headroom s'intègre nativement avec Claude Code, Cursor et d'autres outils compatibles MCP via son interface de serveur MCP intégrée. L'auto-hébergement sur votre VPS élimine l'exposition des données à des tiers et vous donne un contrôle total sur le backend d'IA auquel vos agents se connectent.
Fonctionnalités clés de Headroom
Économies massives de jetons
Compresse les sorties d'outils, les journaux et l'historique des conversations avant de les envoyer au LLM, réduisant l'utilisation des jetons de 60 à 95 % sans sacrifier la précision.
Proxy zéro code
Agit comme un proxy transparent entre votre agent et toute API compatible OpenAI — aucun changement de SDK n'est requis pour commencer à économiser des jetons immédiatement.
Déduplication du contexte
Déduplique automatiquement le contexte partagé entre Claude, Codex, Gemini et d'autres agents exécutés dans la même session.
Support de serveur MCP
Expose des outils de compression en tant que points de terminaison MCP, s'intégrant nativement avec Claude Code, Cursor et tout agent de codage compatible MCP.
Routage back-end personnalisé
Router les requêtes vers n'importe quel backend compatible OpenAI en configurant une seule variable d'environnement — aucune modification du code de l'agent n'est requise.
Pourquoi exécuter Headroom avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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