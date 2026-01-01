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Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenSearch ?

OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, issue d'un fork d'Elasticsearch 7.10.2 pour maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Elle offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité via une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaires.

Ce template déploie à la fois OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations soumises à des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenSearch

Recherche plein texte

DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.

OpenSearch Dashboards

La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.

Analyse des journaux

Ingérez et analysez les journaux d'applications et d'infrastructures en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.

Licence Apache 2.0

Aucune restriction commerciale ni modification de licence inattendue — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.

Détection d'anomalies

La détection d'anomalies intégrée, basée sur l'apprentissage automatique, et les alertes configurables aident à identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.

Pourquoi exécuter OpenSearch avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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