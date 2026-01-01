Déployez OpenSearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.
Choisissez un pack VPS pour OpenSearch
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenSearch ?
OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, issue d'un fork d'Elasticsearch 7.10.2 pour maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Elle offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité via une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaires.
Ce template déploie à la fois OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations soumises à des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.
Fonctionnalités clés de OpenSearch
Recherche plein texte
DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.
OpenSearch Dashboards
La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.
Analyse des journaux
Ingérez et analysez les journaux d'applications et d'infrastructures en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.
Licence Apache 2.0
Aucune restriction commerciale ni modification de licence inattendue — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.
Détection d'anomalies
La détection d'anomalies intégrée, basée sur l'apprentissage automatique, et les alertes configurables aident à identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.
Pourquoi exécuter OpenSearch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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