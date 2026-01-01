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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec StarRocks ?

StarRocks est un entrepôt de données analytique de nouvelle génération offrant des temps de réponse aux requêtes inférieurs à la seconde grâce à une architecture de traitement massivement parallèle (MPP) et un moteur d'exécution entièrement vectorisé. Conçu pour l'analyse en temps réel, l'analyse multidimensionnelle et les charges de travail hautement concurrentes, il gère des ensembles de données allant des gigaoctets aux pétaoctets sans sacrifier la vitesse des requêtes. Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors de l'ingestion des données et sont sélectionnées de manière transparente au moment de la requête, tandis qu'un optimiseur basé sur les coûts entièrement personnalisé garantit des plans d'exécution efficaces pour les jointures et agrégations complexes.

Compatible filaire avec le protocole MySQL, StarRocks se connecte nativement aux outils de BI tels qu'Apache Superset, Grafana et Tableau sans pilotes supplémentaires. Il prend en charge l'interrogation directe des lacs de données externes, y compris Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi, et s'intègre avec Kafka, Flink et Spark pour l'ingestion en continu — le tout à partir d'une seule instance auto-hébergée que vous contrôlez entièrement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de StarRocks

Requêtes sous la seconde

Le moteur d'exécution vectorisé et l'optimiseur intelligent basé sur les coûts fournissent des analyses en moins d'une seconde sur des ensembles de données massifs, sans pré-agrégation ni cubage de données.

Ingestion en temps réel

Le modèle de clé primaire prend en charge les opérations d'upsert à haut débit et les consultations ponctuelles, permettant l'ingestion simultanée de données et l'exécution de requêtes à grande échelle.

Requêtes de lac de données

Interroger directement les tables Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi à l'aide de catalogues externes — sans nécessiter de migration de données ni de pipelines ETL.

Compatible MySQL

Connectez n'importe quel client MySQL, outil de BI ou pipeline de données directement à StarRocks en utilisant le protocole MySQL standard sans pilotes supplémentaires.

Vues matérialisées

Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors des modifications de données et sont réutilisées de manière transparente au moment de la requête pour accélérer les tableaux de bord et les rapports.

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