Déployez StarRocks en un clic.
Base de données analytique à haute performance conçue pour des requêtes en moins d'une seconde sur des données à l'échelle du pétaoctet.
Choisissez un pack VPS pour StarRocks
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec StarRocks ?
StarRocks est un entrepôt de données analytique de nouvelle génération offrant des temps de réponse aux requêtes inférieurs à la seconde grâce à une architecture de traitement massivement parallèle (MPP) et un moteur d'exécution entièrement vectorisé. Conçu pour l'analyse en temps réel, l'analyse multidimensionnelle et les charges de travail hautement concurrentes, il gère des ensembles de données allant des gigaoctets aux pétaoctets sans sacrifier la vitesse des requêtes. Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors de l'ingestion des données et sont sélectionnées de manière transparente au moment de la requête, tandis qu'un optimiseur basé sur les coûts entièrement personnalisé garantit des plans d'exécution efficaces pour les jointures et agrégations complexes.
Compatible filaire avec le protocole MySQL, StarRocks se connecte nativement aux outils de BI tels qu'Apache Superset, Grafana et Tableau sans pilotes supplémentaires. Il prend en charge l'interrogation directe des lacs de données externes, y compris Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi, et s'intègre avec Kafka, Flink et Spark pour l'ingestion en continu — le tout à partir d'une seule instance auto-hébergée que vous contrôlez entièrement.
Fonctionnalités clés de StarRocks
Requêtes sous la seconde
Le moteur d'exécution vectorisé et l'optimiseur intelligent basé sur les coûts fournissent des analyses en moins d'une seconde sur des ensembles de données massifs, sans pré-agrégation ni cubage de données.
Ingestion en temps réel
Le modèle de clé primaire prend en charge les opérations d'upsert à haut débit et les consultations ponctuelles, permettant l'ingestion simultanée de données et l'exécution de requêtes à grande échelle.
Requêtes de lac de données
Interroger directement les tables Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi à l'aide de catalogues externes — sans nécessiter de migration de données ni de pipelines ETL.
Compatible MySQL
Connectez n'importe quel client MySQL, outil de BI ou pipeline de données directement à StarRocks en utilisant le protocole MySQL standard sans pilotes supplémentaires.
Vues matérialisées
Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors des modifications de données et sont réutilisées de manière transparente au moment de la requête pour accélérer les tableaux de bord et les rapports.
Pourquoi exécuter StarRocks avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.