GitIngest fait le lien entre les bases de code traditionnelles et les flux de travail de développement alimentés par l'IA en transformant des dépôts Git entiers en texte structuré et optimisé en jetons que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les modèles gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons afin que les développeurs puissent planifier les coûts d'API avant de soumettre de grandes extractions.

L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune limite de débit, permettant un traitement illimité des dépôts pour les équipes ayant des besoins importants en développement assisté par l'IA.