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Un fork de WordPress qui conserve l'expérience de l'éditeur classique, avec une stabilité améliorée et sans la complexité de Gutenberg.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ClassicPress ?

ClassicPress est un fork de WordPress géré par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il maintient la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, ce qui en fait un chemin de migration simple pour les sites et les développeurs qui préfèrent un comportement de CMS prévisible et stable plutôt que des changements d'interface constants.

L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et le calendrier des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress géré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ClassicPress

Éditeur classique préservé

Conserve l'éditeur TinyMCE que les utilisateurs de WordPress connaissent, afin que les créateurs de contenu puissent travailler de manière productive sans avoir à apprendre une nouvelle interface basée sur des blocs.

Compatibilité des extensions WordPress

Fonctionne avec des milliers de plugins et thèmes WordPress existants, vous permettant ainsi de migrer sans reconstruire votre site web ni remplacer vos outils existants.

Cycles de mises à jour stables

L'accent mis sur le support à long terme signifie que les mises à jour sont prévisibles et rétrocompatibles, ce qui réduit le risque que les plugins ne se cassent après une mise à niveau du noyau.

Performances améliorées

La suppression de la surcharge JavaScript de Gutenberg entraîne des chargements de page plus rapides et une utilisation des ressources serveur réduite comparé aux installations WordPress modernes équivalentes.

Contrôle total de la personnalisation

Les types de publication personnalisés, la gestion des rôles et la prise en charge des thèmes enfants offrent aux développeurs la même flexibilité que WordPress, avec une base plus stable en dessous.

Pourquoi exécuter ClassicPress avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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