Pelican Panel est un fork communautaire et une modernisation de Pterodactyl, réécrit sur la dernière pile Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins pour étendre le panel sans forker la base de code. Chaque serveur de jeux est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le daemon Wings compagnon, maintenant les ressources contenues et l'hôte sécurisé.

L'auto-hébergement de Pelican supprime les frais par serveur de l'hébergement de jeux géré et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de base de données. Ce déploiement inclut le Panel avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud qui exécute des serveurs de jeux.