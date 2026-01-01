Déployez Pelican Panel en un clic.
Panel moderne et open source de gestion de serveurs de jeux, successeur de Pterodactyl, conçu pour un déploiement rapide et une administration intuitive.
Choisissez un pack VPS pour Pelican Panel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pelican Panel ?
Pelican Panel est un fork communautaire et une modernisation de Pterodactyl, réécrit sur la dernière pile Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins pour étendre le panel sans forker la base de code. Chaque serveur de jeux est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le daemon Wings compagnon, maintenant les ressources contenues et l'hôte sécurisé.
L'auto-hébergement de Pelican supprime les frais par serveur de l'hébergement de jeux géré et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de base de données. Ce déploiement inclut le Panel avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud qui exécute des serveurs de jeux.
Fonctionnalités clés de Pelican Panel
Assistant d'installation web initial
L'installateur guidé basé sur navigateur vous accompagne dans la configuration de la base de données et la création de l'administrateur lors de la première visite — aucun accès shell n'est requis.
Isolation de serveur Docker
Les serveurs de jeu s'exécutent dans des conteneurs dédiés gérés par le démon Wings, prévenant la contention des ressources et limitant le rayon d'impact si un serveur est compromis.
Système de plugins
Le chargeur de plugins natif permet aux administrateurs d'installer des paquets Composer et Yarn directement depuis le panneau pour étendre les fonctionnalités sans forker le code source.
Moderne Filament UI
L'interface d'administration repensée, basée sur Filament, offre des chargements de page plus rapides, une sortie console en temps réel et un flux de travail plus propre que les anciens panneaux Pterodactyl.
Pterodactyl compatible
Importe les eggs Pterodactyl et les configurations de nœuds existants, permettant aux opérateurs de migrer vers Pelican sans avoir à reconstruire leur bibliothèque de serveurs de jeux à partir de zéro.
OAuth et SSO
Prend en charge les fournisseurs d'authentification externes et l'authentification à deux facteurs, permettant aux équipes de centraliser le contrôle d'accès sur l'ensemble des outils d'infrastructure.
Pourquoi exécuter Pelican Panel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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