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Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.

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VPS géré par IA
10,99/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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69 % de réduction
KVM 4
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10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PrivateGPT ?

PrivateGPT est une plateforme open source de RAG (Génération augmentée par récupération) pour interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles de langage locaux. Téléchargez des fichiers et posez-leur des questions — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.

Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Au premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'embedding de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PrivateGPT

100 % sous votre contrôle par conception

Toute l'inférence s'exécute localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses ne touchent jamais les API externes ou les services cloud.

Ingestion de documents

Chargez des fichiers PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul et d'autres encore ; le système les segmente et les intègre dans une base de données vectorielle locale pour une récupération sémantique.

Réponses optimisées par RAG

Chaque réponse extrait d'abord les passages de document les plus pertinents, en basant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.

Modes de requête multiples

Basculez entre le chat RAG, la recherche de documents complète, le chat LLM simple et la synthèse depuis la même interface sans reconfigurer quoi que ce soit.

Inférence sans GPU

Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — aucun GPU ou CUDA n'est requis, le rendant déployable sur n'importe quel plan VPS standard.

Interface utilisateur web intégrée

Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontal séparé à installer.

Pourquoi exécuter PrivateGPT avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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