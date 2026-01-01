Déployez PrivateGPT : installation en un clic.
Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.
Choisissez un pack VPS pour PrivateGPT
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PrivateGPT ?
PrivateGPT est une plateforme open source de RAG (Génération augmentée par récupération) pour interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles de langage locaux. Téléchargez des fichiers et posez-leur des questions — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.
Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Au premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'embedding de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.
Fonctionnalités clés de PrivateGPT
100 % sous votre contrôle par conception
Toute l'inférence s'exécute localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses ne touchent jamais les API externes ou les services cloud.
Ingestion de documents
Chargez des fichiers PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul et d'autres encore ; le système les segmente et les intègre dans une base de données vectorielle locale pour une récupération sémantique.
Réponses optimisées par RAG
Chaque réponse extrait d'abord les passages de document les plus pertinents, en basant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.
Modes de requête multiples
Basculez entre le chat RAG, la recherche de documents complète, le chat LLM simple et la synthèse depuis la même interface sans reconfigurer quoi que ce soit.
Inférence sans GPU
Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — aucun GPU ou CUDA n'est requis, le rendant déployable sur n'importe quel plan VPS standard.
Interface utilisateur web intégrée
Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontal séparé à installer.
Pourquoi exécuter PrivateGPT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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