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Outil comptable IA auto-hébergé qui extrait automatiquement les données des reçus et des factures pour les freelances et les petites entreprises.

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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TaxHacker ?

TaxHacker est une application de comptabilité open-source, alimentée par l'IA, conçue pour les freelances, les développeurs indépendants et les petites entreprises. Elle élimine la saisie manuelle des données en utilisant de grands modèles linguistiques pour extraire automatiquement les montants, les dates, les marchands, les données fiscales et les postes de dépenses des reçus et factures téléchargés.

Contrairement aux outils de comptabilité SaaS, TaxHacker fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos documents financiers ne quittent jamais votre serveur. Il prend en charge plus de 170 devises mondiales avec une conversion automatique des taux de change historiques, fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou des modèles locaux via Ollama, et vous permet de créer des catégories personnalisées et des invites d'IA adaptées à vos flux de travail spécifiques.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de TaxHacker

Extraction de documents par IA

Analyse automatiquement les reçus et les factures pour en extraire les montants, les dates, les commerçants et les données fiscales sans saisie manuelle.

Prise en charge multi-devises

Suit les transactions dans plus de 170 devises et 14 cryptomonnaies avec conversion automatique des taux de change historiques.

Fournisseurs LLM flexibles

Fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou des modèles locaux comme Ollama — choisissez le fournisseur qui correspond à vos besoins en matière de confidentialité et de coût.

Catégories personnalisées

Créer des catégories, des projets et des champs personnalisés avec des invites d'IA personnalisées adaptées à vos flux de travail métier spécifiques.

Contrôle complet des données

Tous les documents financiers restent sur votre propre serveur — aucun service tiers ne voit jamais vos données commerciales sensibles.

Opérations groupées

Le filtrage avancé, la recherche en texte intégral, les opérations en masse et l'exportation de données simplifient la préparation de la saison fiscale.

Pourquoi exécuter TaxHacker avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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