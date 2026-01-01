Déployez Posterr en un clic.
Signalisation numérique d'affiches en cours de lecture qui transforme n'importe quel navigateur en un écran de style cinéma pour les bibliothèques Plex.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Posterr ?
Posterr est une application Node.js open-source qui imite les panneaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur multimédia Plex et affiche le titre en cours de lecture, les sélections à la demande de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties à venir extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.
L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS permet de garder l'affichage toujours disponible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural — sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, il fonctionne donc que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.
Fonctionnalités clés de Posterr
Affichage Lecture en cours
Affiche en direct les affiches de films, de séries télévisées et de musique avec la durée, le studio, la classification du contenu et une barre de progression prenant en charge le transcodage.
Diapositives « Bientôt disponible »
Récupère les films à venir de Radarr, les épisodes et les premières de saison de Sonarr, et les nouveaux livres de Readarr.
Sélections de la bibliothèque à la demande
Fait défiler des titres aléatoires à partir de bibliothèques Plex sélectionnées afin que l'écran reste intéressant même lorsque rien n'est diffusé.
Compatible multi-écrans
S'adapte automatiquement de 320px jusqu'à 4K, prend en charge le mode portrait ou paysage, et inclut une minuterie de veille avec contrôle du moniteur CEC.
Diapositives et thèmes personnalisés
Intégrez vos propres images, illustrations d'arrière-plan et thèmes, ou incorporez des pages web externes sous forme de diapositives rotatives supplémentaires.
Anecdotes et Awtrix
Lancez un quiz cinématographique intégré entre les diapositives et reflétez les données de lecture en cours vers les écrans matriciels LED Awtrix.
Pourquoi exécuter Posterr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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