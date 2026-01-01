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Application complémentaire de gestion automatisée des sous-titres pour Sonarr et Radarr qui télécharge et met à jour les sous-titres dans votre médiathèque.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bazarr ?

Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise entièrement la gestion et le téléchargement de sous-titres pour votre bibliothèque multimédia. Elle surveille votre bibliothèque pour détecter les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, dont OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est nécessaire.

Exécuter Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque contenu multimédia de votre bibliothèque.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Bazarr

Intégration Sonarr et Radarr

Bazarr se connecte directement à votre installation arr existante et télécharge automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.

Plus de 20 fournisseurs de sous-titres

Recherchez OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi et bien d'autres simultanément afin de maximiser les chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.

Améliorations automatiques de la qualité

Lorsqu'une meilleure version de sous-titres est publiée pour un contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.

Synchronisation des sous-titres

Les outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour correspondre aux pistes audio, corrigeant ainsi la raison la plus courante pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.

Soutien pour les malentendants

Privilégiez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut donner la priorité aux sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.

Pourquoi exécuter Bazarr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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