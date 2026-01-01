Déployez Bazarr en un clic.
Application complémentaire de gestion automatisée des sous-titres pour Sonarr et Radarr qui télécharge et met à jour les sous-titres dans votre médiathèque.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bazarr ?
Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise entièrement la gestion et le téléchargement de sous-titres pour votre bibliothèque multimédia. Elle surveille votre bibliothèque pour détecter les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, dont OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est nécessaire.
Exécuter Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque contenu multimédia de votre bibliothèque.
Fonctionnalités clés de Bazarr
Intégration Sonarr et Radarr
Bazarr se connecte directement à votre installation arr existante et télécharge automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.
Plus de 20 fournisseurs de sous-titres
Recherchez OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi et bien d'autres simultanément afin de maximiser les chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.
Améliorations automatiques de la qualité
Lorsqu'une meilleure version de sous-titres est publiée pour un contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.
Synchronisation des sous-titres
Les outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour correspondre aux pistes audio, corrigeant ainsi la raison la plus courante pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.
Soutien pour les malentendants
Privilégiez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut donner la priorité aux sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Bazarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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