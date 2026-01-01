ShinyProxy est le serveur open-source créé par Open Analytics pour héberger des applications de données interactives écrites en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio et de nombreux autres frameworks. Il lance chaque session utilisateur dans un conteneur Docker isolé, puis achemine le trafic HTTP et WebSocket vers le navigateur, afin que chaque visiteur obtienne un environnement propre sans polluer l'état partagé.

L'auto-hébergement de ShinyProxy sur votre propre VPS maintient les modèles, ensembles de données et tableaux de bord propriétaires à l'intérieur de votre périmètre tout en offrant aux équipes des fonctionnalités d'entreprise — authentification, contrôle d'accès basé sur les groupes, journalisation de l'utilisation — sans licence par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.