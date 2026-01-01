SilverBullet est une application de prise de notes open source et auto-hébergée, basée sur Markdown et conçue pour la gestion des connaissances personnelles. Elle fonctionne entièrement dans votre navigateur en tant qu'application web progressive, tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur — vous offrant un accès hors ligne, des requêtes en temps réel sur vos notes et un système de plugins puissant pour l'extensibilité.

L'auto-hébergement de SilverBullet sur votre VPS signifie que vos notes sont toujours accessibles depuis n'importe quel appareil, synchronisées en temps réel et stockées de manière privée sans dépendre d'aucun service de prise de notes dans le cloud.