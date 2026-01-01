Déployer Big-AGI en un clic.
Espace de travail IA multi-modèle professionnel prenant en charge plus de 500 modèles chez plus de 20 fournisseurs avec comparaison de modèles parallèles intégrée.
Choisissez un pack VPS pour Big-AGI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Big-AGI ?
Big-AGI est un espace de travail IA open-source conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle sérieux sur leurs interactions avec l'IA. Connectez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral et plus de 15 autres fournisseurs pour accéder à plus de 500 modèles à partir d'une seule interface — sans majoration intermédiaire et sans frais d'abonnement à la plateforme au-delà de ce que vous payez directement à vos fournisseurs.
Sa fonctionnalité Beam signature exécute la même invite sur plusieurs modèles simultanément et fusionne intelligemment les meilleures réponses, réduisant considérablement les hallucinations pour les tâches à enjeux élevés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde chaque conversation et clé API entièrement privées, avec une authentification HTTP Basic Auth facultative pour sécuriser l'accès de l'équipe.
Fonctionnalités clés de Big-AGI
Faisceau multi-modèle
Exécutez n'importe quelle invite sur plusieurs modèles d'IA en parallèle et fusionnez les meilleures réponses — réduisant les hallucinations sur les tâches complexes ou à enjeux élevés.
500+ Modèles
Connectez OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter et plus de 15 autres fournisseurs via une seule interface en utilisant vos propres clés API.
Confidentialité locale prioritaire
Les conversations et les paramètres sont stockés dans le navigateur, et non sur le serveur — vos données ne quittent jamais votre propre infrastructure.
Recherche web & Citations
Recherchez sur le web dans n'importe quelle conversation et recevez des réponses avec des citations de sources, alimenté par Google Custom Search ou d'autres fournisseurs configurés.
Contrôle d'accès
Protégez votre instance auto-hébergée avec HTTP Basic Auth afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à vos clés API et à l'historique des conversations.
Pourquoi exécuter Big-AGI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.