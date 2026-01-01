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Espace de travail IA multi-modèle professionnel prenant en charge plus de 500 modèles chez plus de 20 fournisseurs avec comparaison de modèles parallèles intégrée.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
21,49  €
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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21,99  € /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Big-AGI ?

Big-AGI est un espace de travail IA open-source conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle sérieux sur leurs interactions avec l'IA. Connectez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral et plus de 15 autres fournisseurs pour accéder à plus de 500 modèles à partir d'une seule interface — sans majoration intermédiaire et sans frais d'abonnement à la plateforme au-delà de ce que vous payez directement à vos fournisseurs.

Sa fonctionnalité Beam signature exécute la même invite sur plusieurs modèles simultanément et fusionne intelligemment les meilleures réponses, réduisant considérablement les hallucinations pour les tâches à enjeux élevés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde chaque conversation et clé API entièrement privées, avec une authentification HTTP Basic Auth facultative pour sécuriser l'accès de l'équipe.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Big-AGI

Faisceau multi-modèle

Exécutez n'importe quelle invite sur plusieurs modèles d'IA en parallèle et fusionnez les meilleures réponses — réduisant les hallucinations sur les tâches complexes ou à enjeux élevés.

500+ Modèles

Connectez OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter et plus de 15 autres fournisseurs via une seule interface en utilisant vos propres clés API.

Confidentialité locale prioritaire

Les conversations et les paramètres sont stockés dans le navigateur, et non sur le serveur — vos données ne quittent jamais votre propre infrastructure.

Recherche web & Citations

Recherchez sur le web dans n'importe quelle conversation et recevez des réponses avec des citations de sources, alimenté par Google Custom Search ou d'autres fournisseurs configurés.

Contrôle d'accès

Protégez votre instance auto-hébergée avec HTTP Basic Auth afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à vos clés API et à l'historique des conversations.

Pourquoi exécuter Big-AGI avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement en un clic

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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