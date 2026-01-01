Big-AGI est un espace de travail IA open-source conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle sérieux sur leurs interactions avec l'IA. Connectez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral et plus de 15 autres fournisseurs pour accéder à plus de 500 modèles à partir d'une seule interface — sans majoration intermédiaire et sans frais d'abonnement à la plateforme au-delà de ce que vous payez directement à vos fournisseurs.

Sa fonctionnalité Beam signature exécute la même invite sur plusieurs modèles simultanément et fusionne intelligemment les meilleures réponses, réduisant considérablement les hallucinations pour les tâches à enjeux élevés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde chaque conversation et clé API entièrement privées, avec une authentification HTTP Basic Auth facultative pour sécuriser l'accès de l'équipe.