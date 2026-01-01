Déployer Datasette en un clic.
Outil open source pour explorer, publier et partager des bases de données SQLite sous forme de sites web interactifs et d'API.
Choisissez un pack VPS pour Datasette
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Datasette ?
Datasette est un outil multifonction open source pour explorer et publier des données. Il prend des fichiers de base de données SQLite et les transforme instantanément en sites web interactifs et consultables avec une API JSON intégrée — sans nécessiter de programmation back-end. Journalistes, chercheurs et équipes de données utilisent Datasette pour partager publiquement des ensembles de données, créer des applications basées sur les données et prototyper des tableaux de bord analytiques sans gérer d'infrastructure complexe.
L'auto-hébergement de Datasette sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total sur les ensembles de données sensibles, d'installer des plugins personnalisés pour la visualisation et l'authentification, et vous offre une URL permanente et partageable pour chaque requête et vue de tableau que vos données contiennent.
Fonctionnalités clés de Datasette
Publication immédiate des données
Déposez n'importe quel fichier de base de données SQLite dans le volume de données et Datasette le met immédiatement à disposition sous forme de site web consultable et interrogeable.
API JSON intégrée
Chaque table, requête et ligne est automatiquement accessible en tant que point d'accès API JSON, ce qui facilite la création d'applications à partir de vos données.
Explorateur SQL puissant
Exécutez des requêtes SQL arbitraires directement dans le navigateur avec un éditeur de requêtes interactif et des tableaux de résultats formatés.
Écosystème de plugins
Étendez Datasette avec plus de 100 plugins communautaires pour la création de graphiques, les cartes, l'authentification, la recherche en texte intégral et les formats d'exportation personnalisés.
Navigation à facettes
Des facettes et des filtres générés automatiquement permettent aux utilisateurs d'explorer de grands ensembles de données sans écrire de SQL.
Pourquoi exécuter Datasette avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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