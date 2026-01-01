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Serveur de mémoire persistante open source pour les agents de codage IA — capture, compresse et rappelle silencieusement le contexte à travers chaque session.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec agentmemory ?

agentmemory est une mémoire persistante open source pour les agents de codage IA et tout client compatible MCP. Il capture silencieusement ce que votre agent fait à chaque session, le compresse en mémoire consultable et injecte le bon contexte dans la session suivante afin que vous cessiez de réexpliquer votre architecture, de redécouvrir les mêmes bugs et de réenseigner les mêmes préférences.

Construit sur le moteur iii avec un pipeline de consolidation à 4 niveaux et une recherche hybride BM25, vectorielle et par graphe, agentmemory atteint une précision de récupération de 95,2 % sur le benchmark LongMemEval-S tout en réduisant les jetons de contexte d'environ 92 %. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve les transcriptions de session, les mémoires et l'historique de relecture sur une infrastructure que vous contrôlez, sans cloud fournisseur ni facturation par agent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de agentmemory

Recherche hybride

Combine le mot-clé BM25, le vecteur dense et la récupération par graphe de connaissances grâce à la fusion RRF, afin que les agents trouvent des souvenirs pertinents, que vous vous souveniez de la phrase exacte ou seulement du concept.

Capture automatique

Douze points d'ancrage pour Claude Code et six pour Codex CLI enregistrent les invites, les appels d'outils et les résultats sans aucun appel de sauvegarde manuel — les souvenirs s'accumulent simplement en travaillant comme d'habitude.

Fonctionne avec chaque agent

Un serveur parle MCP, REST et stdio, ainsi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider et tout client MCP partagent le même pool de mémoire.

Relecture de session

Vous pouvez rejouer chaque session enregistrée dans la visionneuse intégrée avec des fonctions de lecture, de pause, de contrôle de la vitesse et des raccourcis clavier pour déboguer précisément ce que l'agent a fait et pourquoi.

Cycle de vie à 4 niveaux

Un pipeline de consolidation fait évoluer les observations des niveaux à court terme vers les niveaux à long terme, applique une décroissance et oublie automatiquement les mémoires obsolètes afin que l'index reste compact et que le rappel reste précis.

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