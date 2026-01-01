SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries temporelles, géospatiales et vectorielles au sein d'un moteur unique. Ce moteur est accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui souhaitent de la flexibilité sans avoir à jongler avec plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à la prise en charge native des requêtes en temps réel, des permissions au niveau des lignes et de l'authentification intégrée à la base de données elle-même, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.

L'auto-hébergement de SurrealDB sur votre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante, sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations par rapport à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail documentaires, graphiques et de séries temporelles.