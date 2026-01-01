Vince Analytics est un serveur d'analyse web léger et auto-hébergé, conçu pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs visiteurs. Il ne nécessite aucune base de données externe, est livré sous forme de binaire unique et stocke tout localement — ce qui le rend facile à utiliser sur n'importe quel VPS sans configuration complexe.

Vince est compatible avec les scripts de suivi de Plausible Analytics, vous pouvez donc migrer des sites existants sans modifier votre code frontal. Il suit les pages vues, les visiteurs uniques, les référents et les événements personnalisés tout en restant entièrement conforme au RGPD, au CCPA et au PECR — aucun cookie n'est requis.