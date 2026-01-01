Déployez Vince Analytics en un clic.
Plateforme d'analyse web auto-hébergée et respectueuse de la vie privée, qui est une alternative directe à Google Analytics.
Choisissez un pack VPS pour Vince Analytics
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Vince Analytics ?
Vince Analytics est un serveur d'analyse web léger et auto-hébergé, conçu pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs visiteurs. Il ne nécessite aucune base de données externe, est livré sous forme de binaire unique et stocke tout localement — ce qui le rend facile à utiliser sur n'importe quel VPS sans configuration complexe.
Vince est compatible avec les scripts de suivi de Plausible Analytics, vous pouvez donc migrer des sites existants sans modifier votre code frontal. Il suit les pages vues, les visiteurs uniques, les référents et les événements personnalisés tout en restant entièrement conforme au RGPD, au CCPA et au PECR — aucun cookie n'est requis.
Fonctionnalités clés de Vince Analytics
Aucun cookie requis
Vince suit les visiteurs sans cookies ni identifiants personnels, assurant ainsi la pleine conformité de votre site au RGPD, au CCPA et au PECR, et ce, d'emblée.
Scripts compatibles avec Plausible
Insérez le même script de suivi utilisé pour Plausible Analytics et pointez-le vers votre instance Vince — aucune modification du frontend n'est nécessaire lors de la migration.
Zéro dépendances externes
L'ensemble de la plateforme est livrée sous forme d'un seul binaire avec une base de données intégrée, il n'y a donc rien de plus à installer, configurer ou maintenir à ses côtés.
Sites et événements illimités
Ajoutez autant de sites web que vos ressources VPS le permettent et collectez autant d'événements que vous le souhaitez — aucune limite artificielle basée sur le plan.
Tableaux de bord publics et partagés
Partagez les tableaux de bord d'analyse publiquement ou via des liens uniques protégés par mot de passe, donnant aux parties prenantes l'accès sans exposer votre compte administrateur.
Pourquoi exécuter Vince Analytics avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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