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Système de planification et de réservation de ressources à code source ouvert pour les salles, les équipements et les actifs organisationnels partagés.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
64,99
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LibreBooking ?

LibreBooking est un fork communautaire de Booked Scheduler qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, l'équipement de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.

L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS maintient les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse persiste chaque définition de réservation, de groupe et d'accessoire après les redémarrages.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de LibreBooking

Réservations de ressources

Réservez des salles, des équipements et des ressources partagées grâce à des vues de type calendrier avec des affichages par jour, semaine et mois.

Réservations récurrentes

Programmez des réservations récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec détection des conflits et contrôles de la date de fin.

Flux de travail d'approbation

Exiger que les réservations soient approuvées par les administrateurs de ressources avant qu'elles ne prennent effet, avec des notifications par e-mail à chaque étape.

Groupes et autorisations

Attribuer des utilisateurs à des groupes, accorder un accès par ressource et appliquer des quotas de réservation pour que les ressources très demandées soient équitablement réparties.

Accessoires et extensions

Attachez les accessoires à quantité limitée tels que des projecteurs ou des microphones aux réservations afin que le stock reste synchronisé.

API REST et rapports

Intégrer aux systèmes externes via l'API REST et extraire des rapports d'utilisation pour informer la planification des capacités.

Pourquoi exécuter LibreBooking avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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