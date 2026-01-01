Déployez LibreBooking en un clic.
Système de planification et de réservation de ressources à code source ouvert pour les salles, les équipements et les actifs organisationnels partagés.
Choisissez un pack VPS pour LibreBooking
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LibreBooking ?
LibreBooking est un fork communautaire de Booked Scheduler qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, l'équipement de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.
L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS maintient les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse persiste chaque définition de réservation, de groupe et d'accessoire après les redémarrages.
Fonctionnalités clés de LibreBooking
Réservations de ressources
Réservez des salles, des équipements et des ressources partagées grâce à des vues de type calendrier avec des affichages par jour, semaine et mois.
Réservations récurrentes
Programmez des réservations récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec détection des conflits et contrôles de la date de fin.
Flux de travail d'approbation
Exiger que les réservations soient approuvées par les administrateurs de ressources avant qu'elles ne prennent effet, avec des notifications par e-mail à chaque étape.
Groupes et autorisations
Attribuer des utilisateurs à des groupes, accorder un accès par ressource et appliquer des quotas de réservation pour que les ressources très demandées soient équitablement réparties.
Accessoires et extensions
Attachez les accessoires à quantité limitée tels que des projecteurs ou des microphones aux réservations afin que le stock reste synchronisé.
API REST et rapports
Intégrer aux systèmes externes via l'API REST et extraire des rapports d'utilisation pour informer la planification des capacités.
Pourquoi exécuter LibreBooking avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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