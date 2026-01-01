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Serveur VPN WireGuard simple avec interface de gestion web pour créer et gérer des connexions VPN sécurisées sans nécessiter de connaissances réseau approfondies.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Firefly ?

Firefly est un serveur VPN WireGuard optimisé qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour gérer les clients, générer des configurations et surveiller les connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez disposer d'un VPN sécurisé en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.

Le déploiement de Firefly sur votre propre VPS vous offre une adresse IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de qualité professionnelle sans limitation de la part du FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Firefly

Installation client en 1 clic

Générez les configurations client WireGuard et les codes QR pour les appareils mobiles directement depuis l'interface web — aucune connaissance de la ligne de commande n'est requise.

Certificats SSL automatiques

Firefly fournit automatiquement des certificats SSL gratuits, sécurisant l'interface de gestion sans aucune configuration manuelle de certificat.

Clients multiplateformes

Fonctionne avec tous les clients officiels WireGuard sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux — connectez n'importe quel appareil avec un seul fichier de configuration.

Surveillance en temps réel

Le tableau de bord affiche les connexions actives et l'utilisation de la bande passante par client afin que vous sachiez toujours qui est connecté et combien de trafic il utilise.

Aucun WireGuard système requis

Fonctionne entièrement dans Docker sans nécessiter l'installation de WireGuard sur le système d'exploitation hôte, ce qui simplifie le déploiement et maintient le système hôte propre.

Pourquoi exécuter Firefly avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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