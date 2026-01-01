Open Notebook est une plateforme de notebooks auto-hébergée et avec IA intégrée qui réunit votre écriture, vos recherches et l'assistance IA dans un environnement unique. Au lieu de jongler entre les documents, les interfaces de chat et les systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte IA restent connectés — facilitant le passage des idées brutes à une documentation structurée sans perdre les connaissances que vous accumulez au fil du temps.

Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et que vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.