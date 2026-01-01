Déployez Open Notebook avec une installation en un clic.
Espace de travail de connaissances avec IA intégrée, combinant la prise de notes, la gestion de documents et le chat IA contextuel dans une seule application auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour Open Notebook
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Notebook ?
Open Notebook est une plateforme de notebooks auto-hébergée et avec IA intégrée qui réunit votre écriture, vos recherches et l'assistance IA dans un environnement unique. Au lieu de jongler entre les documents, les interfaces de chat et les systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte IA restent connectés — facilitant le passage des idées brutes à une documentation structurée sans perdre les connaissances que vous accumulez au fil du temps.
Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et que vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.
Fonctionnalités clés de Open Notebook
Unifié AI Workspace
Les notes et le chat IA partagent le même contexte, ainsi l'assistant s'appuie sur vos documents réels plutôt que sur des connaissances générales uniquement.
SurrealDB Backend
Une instance dédiée de SurrealDB offre un stockage rapide et persistant pour les notes, les fichiers téléchargés et l'état de la base de données, même après les redémarrages.
Assistance contextuelle
Posez des questions sur votre propre contenu et obtenez des réponses basées sur les notes et les documents que vous avez déjà rédigés.
Privé par conception
Toutes les données restent sur votre VPS — aucune synchronisation SaaS, aucun accès tiers à vos notes ou conversations IA.
Gestion des connaissances flexible
Idéal pour les journaux de recherche personnels, les manuels d'exploitation d'ingénierie, la planification de produits et les bases de connaissances à long terme.
Pourquoi exécuter Open Notebook avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.