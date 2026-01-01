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Interface d'administration basée sur le web pour MongoDB qui vous permet de parcourir, modifier et gérer des bases de données via un navigateur.

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100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mongo Express ?

Mongo Express est une interface web légère et open source pour MongoDB, construite avec Node.js et Bootstrap 5. Elle vous permet de vous connecter à une instance MongoDB et de commencer immédiatement à parcourir les bases de données, à explorer les collections, à modifier les documents et à exécuter des requêtes — le tout depuis un onglet de navigateur, sans nécessiter de client de base de données local. L'interface gère les opérations CRUD complètes sur les bases de données, les collections et les documents individuels, et prend en charge la gamme complète de types de données BSON afin que les documents soient affichés et modifiés avec précision.

L'auto-hébergement de Mongo Express aux côtés de votre base de données MongoDB sur un VPS maintient les deux services sur le même réseau privé, de sorte que le port de votre base de données n'est jamais exposé à Internet, tandis que l'interface d'administration reste accessible via HTTPS grâce à Traefik.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mongo Express

Opérations CRUD complètes

Créer, lire, mettre à jour et supprimer des bases de données, des collections et des documents via une interface de navigateur épurée, sans écrire de commandes shell.

Éditeur de document en ligne

Modifier les documents directement dans l'UI avec une prise en charge complète des types BSON, afin que les valeurs telles que ObjectId, Date et NumberLong soient gérées correctement.

Importation et exportation de collections

Importer et exporter les données de collection au format JSON pour les migrations, les sauvegardes ou le partage d'instantanés de jeux de données entre les environnements.

Gestion d'index

Afficher, créer et supprimer des index sur n'importe quelle collection pour comprendre et optimiser les performances des requêtes sans quitter le navigateur.

Gestion de fichiers GridFS

Parcourir et gérer des fichiers volumineux stockés dans des buckets MongoDB GridFS directement via l'interface utilisateur.

Pourquoi exécuter Mongo Express avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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