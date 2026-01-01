Scada-LTS est un système SCADA (Supervision, Contrôle et Acquisition de Données) natif web, basé sur Java, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Dérivé du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, un enregistrement des données historiques, une gestion des alarmes, des fonctionnalités de script et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.

L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les API (automates programmables industriels) à l'internet public.