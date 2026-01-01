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Système SCADA web open source pour la supervision industrielle, les tableaux de bord, les alarmes et le contrôle d'appareils basé sur des protocoles.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Scada-LTS ?

Scada-LTS est un système SCADA (Supervision, Contrôle et Acquisition de Données) natif web, basé sur Java, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Dérivé du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, un enregistrement des données historiques, une gestion des alarmes, des fonctionnalités de script et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.

L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les API (automates programmables industriels) à l'internet public.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Scada-LTS

Pilotes multiprotocoles

Les sources de données natives Modbus, SNMP, OPC, HTTP et SQL se connectent aux PLCs, aux capteurs et aux systèmes existants sans passerelles tierces.

Éditeur de vues graphiques

Un générateur de vues par glisser-déposer permet aux ingénieurs de composer des schémas synoptiques en temps réel, des indicateurs et des graphiques de tendances directement dans le navigateur.

Alarmes et gestionnaires d'événements

Des niveaux d'alarme configurables avec des actions par e-mail, par script et par point de consigne transforment les anomalies en réponses automatisées dans toute l'usine.

Journalisation des données historiques

Chaque point de données est horodaté et stocké dans MySQL, permettant l'analyse des tendances à long terme, des rapports et des pistes d'audit réglementaires.

Scripts et points méta

Les points méta basés sur JavaScript et les gestionnaires d'événements calculent les valeurs dérivées, les KPI et la logique personnalisée sans services externes.

Architecture native au web

Fonctionne sous Apache Tomcat avec une interface utilisateur entièrement basée sur navigateur, ainsi les opérateurs accèdent aux tableaux de bord depuis n'importe quel appareil sur le réseau.

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