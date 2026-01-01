Déployez WatchState en un clic.
Moteur de synchronisation auto-hébergé qui maintient l'historique de visionnage synchronisé entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby.
Choisissez un pack VPS pour WatchState
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WatchState ?
WatchState est un outil open-source conçu pour les foyers qui utilisent plus d'un serveur multimédia. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.
L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS maintient les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de plusieurs à plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec des événements webhook en temps réel afin que les modifications se propagent en quelques secondes.
Fonctionnalités clés de WatchState
Synchronisation multi-backend
Synchronisez l'état de lecture de manière multidirectionnelle ou unidirectionnelle entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord unique.
Mises à jour déclenchées par webhook
Recevez les événements de lecture, de pause et de scrobble directement de chaque backend afin que l'historique de visionnage se propage en quelques secondes au lieu d'attendre une analyse.
Identités multi-utilisateurs
Associez plusieurs utilisateurs sur différents serveurs à des identités partagées et maintenez chaque membre de la famille synchronisé sans mélanger les historiques.
Sauvegardes portables
Exporter l'état complet de fonctionnement de chaque backend dans un format portable que vous pourrez restaurer ultérieurement ou migrer vers un autre serveur.
Contrôles de parité de la bibliothèque
Détectez les entrées non concordantes, incohérentes ou obsolètes et mettez en évidence les différences entre les backends afin que vous puissiez corriger les métadonnées avant qu'elles ne provoquent des conflits de synchronisation.
Correspondance de chemin
Associer les éléments par chemins de médias partagés lorsque les identifiants externes sont manquants ou peu fiables, idéal pour les bibliothèques réparties sur plusieurs backends.
Pourquoi exécuter WatchState avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic