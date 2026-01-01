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Moteur de synchronisation auto-hébergé qui maintient l'historique de visionnage synchronisé entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WatchState ?

WatchState est un outil open-source conçu pour les foyers qui utilisent plus d'un serveur multimédia. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.

L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS maintient les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de plusieurs à plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec des événements webhook en temps réel afin que les modifications se propagent en quelques secondes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de WatchState

Synchronisation multi-backend

Synchronisez l'état de lecture de manière multidirectionnelle ou unidirectionnelle entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord unique.

Mises à jour déclenchées par webhook

Recevez les événements de lecture, de pause et de scrobble directement de chaque backend afin que l'historique de visionnage se propage en quelques secondes au lieu d'attendre une analyse.

Identités multi-utilisateurs

Associez plusieurs utilisateurs sur différents serveurs à des identités partagées et maintenez chaque membre de la famille synchronisé sans mélanger les historiques.

Sauvegardes portables

Exporter l'état complet de fonctionnement de chaque backend dans un format portable que vous pourrez restaurer ultérieurement ou migrer vers un autre serveur.

Contrôles de parité de la bibliothèque

Détectez les entrées non concordantes, incohérentes ou obsolètes et mettez en évidence les différences entre les backends afin que vous puissiez corriger les métadonnées avant qu'elles ne provoquent des conflits de synchronisation.

Correspondance de chemin

Associer les éléments par chemins de médias partagés lorsque les identifiants externes sont manquants ou peu fiables, idéal pour les bibliothèques réparties sur plusieurs backends.

Pourquoi exécuter WatchState avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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