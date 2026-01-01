Déployer PrestaShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source puissante, utilisée par plus de 300 000 boutiques en ligne dans le monde, avec une gestion complète des produits, des paiements et une prise en charge multilingue.
Choisissez un pack VPS pour PrestaShop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PrestaShop ?
PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : gestion du catalogue produits, traitement des commandes, passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe et plus encore), prise en charge multilingue et multidevise, et outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.
Héberger PrestaShop sur votre propre VPS garde les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et évolue avec votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.
Fonctionnalités clés de PrestaShop
Catalogue complet de produits
Gérer des produits illimités avec des variantes, des combinaisons, des attributs et des règles de tarification flexibles, y compris des remises sur volume et des campagnes promotionnelles à durée limitée.
Paiements intégrés
Acceptez les paiements via PayPal, Stripe, virement bancaire et des dizaines de passerelles régionales via la place de marché des modules — aucun code de paiement personnalisé n'est requis.
Multilingue et Devise
Vendez aux clients du monde entier avec la prise en charge native de plusieurs langues, devises et règles fiscales dans une seule installation de boutique à partir d'un seul tableau de bord d'administration.
Outils SEO et Marketing
Les URL personnalisables, les champs méta, la génération de plan de site et les outils intégrés de bons de réduction et de programme de fidélité contribuent à générer du trafic et des achats répétés.
Thèmes et Modules
Une place de marché de milliers de thèmes et de modules vous permet d'étendre le design et les fonctionnalités sans toucher au code, du chat en direct aux points de fidélité.
Pourquoi exécuter PrestaShop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.