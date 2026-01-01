PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : gestion du catalogue produits, traitement des commandes, passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe et plus encore), prise en charge multilingue et multidevise, et outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.

Héberger PrestaShop sur votre propre VPS garde les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et évolue avec votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.