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Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système d'étiquetage optimisé par l'IA, une recherche en texte intégral et un archivage de pages pour les liens, les notes et les PDF.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Karakeep ?

Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé moderne, conçu pour l'archivage complet d'informations. Au-delà de la simple sauvegarde d'URL, il capture les notes, les images, les PDF et le contenu complet des pages avec extraction automatique des métadonnées. L'étiquetage et la synthèse assistés par l'IA — via OpenAI ou des modèles Ollama locaux — organisent automatiquement votre collection, tandis que la recherche en texte intégral optimisée par Meilisearch rend la récupération instantanée, même avec des milliers d'éléments enregistrés.

L'auto-hébergement de Karakeep sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de votre historique de navigation et de votre contenu enregistré. Il n'y a pas de frais par favori, pas de quotas de stockage et aucun accès tiers à vos données. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox et les applications mobiles pour iOS et Android maintiennent tout synchronisé sur tous vos appareils.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Karakeep

Balisage par IA

Étiquetez et résumez automatiquement les éléments enregistrés à l'aide d'OpenAI ou d'un modèle Ollama exécuté localement — aucune organisation manuelle n'est requise.

Recherche en texte intégral

Meilisearch indexe tout le contenu enregistré, y compris les pages archivées et les PDF, afin que vous puissiez trouver n'importe quoi dans votre collection en quelques millisecondes.

Archivage de page et OCR

Préserver le contenu complet de la page même si les sources originales disparaissent, et extraire le texte consultable des images à l'aide de l'OCR intégré.

Synchronisation navigateur et mobile

Enregistrez vos favoris en un clic depuis les extensions Chrome ou Firefox, et accédez à votre collection complète depuis les applications iOS et Android avec synchronisation automatique.

Import de flux RSS

Importez automatiquement du contenu des flux RSS dans des collections organisées, maintenant votre base de connaissances à jour sans enregistrement manuel.

Pourquoi exécuter Karakeep avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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