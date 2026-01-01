Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé moderne, conçu pour l'archivage complet d'informations. Au-delà de la simple sauvegarde d'URL, il capture les notes, les images, les PDF et le contenu complet des pages avec extraction automatique des métadonnées. L'étiquetage et la synthèse assistés par l'IA — via OpenAI ou des modèles Ollama locaux — organisent automatiquement votre collection, tandis que la recherche en texte intégral optimisée par Meilisearch rend la récupération instantanée, même avec des milliers d'éléments enregistrés.

L'auto-hébergement de Karakeep sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de votre historique de navigation et de votre contenu enregistré. Il n'y a pas de frais par favori, pas de quotas de stockage et aucun accès tiers à vos données. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox et les applications mobiles pour iOS et Android maintiennent tout synchronisé sur tous vos appareils.